Не справился с управлением: в Николаеве авто влетело в дерево, погибли два человека. Фото и видео

В пятницу, 6 июня, в Николаеве автомобиль Audi вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте.

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Страшные кадры ДТП, случившегося на перекрестке улицы Бузника и проспекта Центрального около 06:00, попали на камеру наблюдения городского троллейбуса. В Нацполиции рассказали детали трагедии.

"Один момент – и погибли люди", – написал мэр города Александр Сенкевич, который опубликовал видео.

По предварительным данным НПУ, водитель Audi, не справившись с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 57-летний пассажир погибли на месте происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Отмечается, что следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые стали свидетелями или владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, обратиться на линию 102.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Киеве иностранец за рулем BMW устроил массовое ДТП, в результате которого в больницу госпитализировали трех человек. По данным следствия, нарушитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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