Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Старогнатовки: в штабе ООС рассказали о ситуации

За прошедшие сутки, 6 января, наемники Российской Федерации вновь нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Дважды они открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

К счастью, потерь среди наших защитников в результате действий противника нет. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы 6 января:

Возле Луганского – из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки – из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чтобы заставить врага прекратить нарушение режима тишины. Для подавления обстрелов наши защитники применяли оружие, разрешенное Минскими договоренностями.

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Рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на семь часов утра пятницы, 7 января, новые обстрелы на Донбассе за сутки не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 6 января состоялась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" без украинской стороны. Разговор о войне на Донбассе длился более четырех часов.