На Ровенщине супруги погибли после падения авто в реку. Фото

В Ривненском районе вечером 14 марта автомобиль с супругами съехал в водоем вблизи села Ходосы. Водитель не справилась с маневром во время движения задним ходом.

Мужчина и женщина погибли на месте. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям от очевидцев 14 марта около 20:10. Авария произошла недалеко от села Ходосы Ровенского района.

Предварительно установлено, что 33-летняя жительница Ровно вместе с 44-летним мужчиной отдыхали у реки. Около 20:00 женщина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, начала двигаться задним ходом, однако не убедилась в безопасности маневра.

В результате внедорожник съехал в водоем. Супруги погибли на месте. Тела мужчины и женщины водолазы достали из воды только на следующий день – 15 марта. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по поднятию автомобиля на поверхность.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек.

