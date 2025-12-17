На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто: есть пострадавшие. Фото

На Ровенщине произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств, в результате которого пострадала семья с ребенком. Авария случилась на международной трассе "Киев–Чоп", движение на участке было затруднено.

Видео дня

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 16 декабря, около 18:00 на трассе "Киев–Чоп" вблизи села Тараканов на Дубенщине.

По предварительной информации, на проезжей части остановились три транспортных средства — два грузовика Daf и Scania, а также легковой автомобиль Mercedes.

В этот момент водитель автомобиля Volvo, 54-летний житель Закарпатской области, не проявил должной внимательности и допустил столкновение с Mercedes. От удара легковушку отбросило в грузовик Daf, что привело к серьезным механическим повреждениям транспортных средств.

В результате аварии травмировались водитель Mercedes, 28-летний житель Львова, его 29-летняя жена и их 5-летняя дочь.

Предварительно у пострадавших обнаружили незначительные телесные повреждения, однако всех госпитализировали для дополнительного медицинского обследования.

Движение на указанном участке дороги было затруднено и регулировалось патрульными полицейскими. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое были травмированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!