На Ривненщине мужчина умер в ТЦК: что случилось

На Ривненщине в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный 34-летний Виталий Сахарук. Мать мужчины заявила, что семья узнала о его смерти на третий день после задержания сотрудниками ТЦК.

Об инциденте мать умершего Нила Сахарук сообщила в Facebook 24 августа. В ТЦК заявили, что смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности.

"Моего сына Виталия Сахарука забрал Сарненский РТЦК и СП в четверг, 21.08.2025 года. Удерживали в помещении РТЦК и СП три дня. 23.08.2025 года узнаем, что он в морге. Нас никто не уведомил. Приехав в полицию, узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой", – рассказала мать умершего в соцсети.

Что сообщили в ТЦК о смерти военнообязанного

В ТЦК и СП объяснили, что мужчине стало плохо во время пребывания на пункте сбора для отправки в учебный центр. А скорая, которая приехала на место происшествия, констатировала смерть от сердечной недостаточности.

Пресс-секретарь Ривненского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова сообщила детали инцидента. По ее словам, 21 августа в селе Городец примерно в 11:00 часов военные одного из районных ТЦК и СП проверили военно-учетные документы Виталия Сахарука.

"Во время проверки было установлено, что последний не пользуется правом на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на особый период и является нарушителем воинского учета, из-за неявки 27.01.2025 года по повестке в один из ТЦК и СП Ривненской области", – отметила пресс-секретарь.

Военные предложили мужчине проехать в районный ТЦК для составления материалов об административном правонарушении, на что Виталий Сахарук согласился.

В ТЦК после составления протокола мужчину направили проходить военно-врачебную комиссию.

"Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Виталию Сахаруку стало плохо. Срочно была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачами была констатирована смерть Виталия Сахарука", – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, во время следственно-оперативных мероприятий установили, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности.

