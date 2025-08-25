В Черкасской области мужчина на ходу выпрыгнул из авто ТЦК и умер в больнице: детали инцидента

В Черкасской области мужчина на ходу выпрыгнул из авто Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В результате падения тренер по танцам Евгений Кушнир получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черкасского областного ТЦК. Отмечается, что происшествие случилось во время перевозки военнообязанных в учебный центр в городе Смела.

Как объяснили в ТЦК гибель военнообязанного

"22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела военнообязанный – солдат запаса КУШНИР Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ТЦК и СП сразу остановили автомобиль, оказали мужчине первичную медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. Одновременно с этим прибыл наряд полиции.

"Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер. Приносим искренние соболезнования семье погибшего", – добавили в ТЦК.

Следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия. При этом в Черкасском ТЦК отметили, что способствуют проведению следствия для установления "причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности".

Знакомые рассказали об отсрочке

В комментариях под сообщением ТЦК люди утверждают, что у мужчины была отсрочка от мобилизации, но в сообщении центра такая информация отсутствует. При этом у пользователей соцсетей возникли и другие вопросы по этой ситуации:

Есть ли записи с бодикамер полицейских о его задержании?

Каким образом человек с отсрочкой оказаться в бусе ТЦК?

Как Кушнир мог перепрыгнуть через все сиденья и не блокируются ли двери?

Кто понесет ответственность за смерть человека?

Знакомые Евгения рассказали, что мужчина поехал в Киев, имея отсрочку от службы. Его сняли с автобуса 21 августа, около 8 утра. При этом в ТЦК якобы рассказали о событиях 22 августа, говорят в сети.

Жительница Кропивницкого Елена Дяченко опубликовала в Instagram видео с обращением относительно этой ситуации. По ее словам, утром 21 августа Евгений ехал рейсовым автобусом Кропивницкий – Киев, но в Черкасской области его остановили работники ТЦК. Кушнир якобы имел при себе справку об отсрочке от мобилизации, но его задержали и забрали для прохождения ВВК.

Впоследствии выяснилось, что Евгений находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице в Смеле, а 24 августа он умер.

По словам Яны Пшеницыной, Евгений умер от черепно-мозговой травмы после того, как попал в руки ТЦК, имея отсрочку.

"Это большая потеря для нашего общества. Женек воспитывал много молодежи, развивал культуру брейкинга, активно помогал ВСУ, – добавила она.

Что известно о Евгении Кушнире

Кропивницкое издание "Гречка" сообщило, что Евгений Мочерняк (Кушнир) основал школу брейкинга в Кропивницком в 2015 году. До этого он занимался различными видами спорта, единоборствами.

В 2020 году брейкинг стал олимпийским видом спорта, а Евгений возглавил Кировоградскую областную федерацию брейк-данса. Его школа превратилась в Творческую мастерскую Let's Move City, где могли обучаться как дети, так и взрослые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

