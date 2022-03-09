На росТВ устроили истерику из-за правды о массовой гибели оккупантов в Украине: показательное видео

Российским пропагандистам все сложнее скрывать правду о войне против Украины. Накануне на вражеском телевидении прозвучало заявление о больших потерях оккупантов.

На телеканале "Звезда", которое подчиняется Министерству обороны РФ, полковник Ераносян В.М. публично признал, что оккупанты продолжают гибнуть после полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. Такие слова вызвали настоящую истерику у ведущего, который сразу же вскочил и призвал военнослужащего замолчать.

"Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецопераций гибнут сейчас. Я хочу, чтобы мы почтили минутой молчания память о наших ребятах", – заявил Ераносян.

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А ведущий начал кричать: "Я не хочу это слышать!" Пропагандист продолжал настаивать, что РФ проводит "спецоперацию". Колоссальные потери оккупантов он назвал "триумфом русского оружия и русской армии".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. Также наши защитники активно уничтожают вражескую технику.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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