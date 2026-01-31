На Ривненщине водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места: позже пытался 'замести следы'. Фото

В Ривненском районе автомобилист сбил насмерть пешехода. Виновник ДТП скрылся с места аварии и впоследствии даже попытался "замести следы", однако правоохранители быстро его разыскали.

Видео дня

Мужчину задержали, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Подробности раскрыли в полиции Ривненской области.

Смертельное ДТП в Ривненском районе

Около 08:30 30 января 59-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело неизвестного на дороге вблизи села Шубкив.

"Следственно-оперативная группа по характерным травмам пришла к выводу, что 25-летний житель села Новая Украинка погиб в результате ДТП. Кроме того, на месте происшествия обнаружили обломки от транспортного средства. После нескольких часов сбора анализа, анализа обстоятельств, обработки видео-записей и поиска возможных свидетелей полицейским удалось установить все детали трагедии и личность водителя", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, смертельное ДТП произошло 29 января, около 20 часов вечера.

Автомобиль Jeep Cherokee, за рулем которого находился 26-летний житель Тернопольской области, сбил пешехода. Однако вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места аварии.

"В дальнейшем правоохранители установили, что водитель даже пытался скрыть следы преступления: ориентировочно через час после ДТП злоумышленник позвонил по спецлинии 102, указав свои ложные данные, и сообщил об угоне внедорожника. А утром совершил еще один звонок, что якобы нашел машину", – рассказали в полиции региона.

Правоохранители рассказали, что разоблачить злоумышленника удалось благодаря тесной и кропотливой работе сотрудников уголовного розыска, криминального анализа, оперативных служб, следователей и криминалистов.

Сейчас подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Фигуранту сообщили о подозрении, а транспортное средство, на котором остались следы ДТП, было изъято.

Санкция статьи, которую инкриминировали задержанному, предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях на Киевщине столкнулись две легковушки. От одной из машин осталась куча металлолома. Есть погибшая и пострадавшие в результате аварии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!