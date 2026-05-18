На Ривненщине утонул двухлетний мальчик: в полиции раскрыли детали трагедии

На Ровенщине погиб малыш, который незаметно выбежал за пределы двора и утонул в канаве. Правоохранители начали досудебное расследование.

Видео дня

Трагедия произошла в селе Бышляк Владимирецкого района Ровенской области. Об инциденте правоохранителям сообщили 17 мая около 23:30. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

Предварительно известно, что двухлетний мальчик играл во дворе вместе со старшими братьями и сестрами. Впоследствии ребенок незаметно выбежал за пределы двора.

Когда родители заметили отсутствие сына, они сразу начали поиски. Впоследствии 54-летний сосед нашел мальчика без признаков жизни в канаве недалеко от дома и сообщил об этом в полицию.

Следователи открыли производство с предварительной квалификацией как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Полицейские призывают родителей быть особенно внимательными к досугу малолетних детей, не оставлять их без присмотра вблизи водоемов, колодцев или других опасных мест, ведь даже несколько минут могут стоить жизни", – отметили в полиции.

Напомним, вечером пятницы, 8 мая, на одной из улиц города Шептицкий во Львовской области нашли тело ребенка. Как выяснилось, 11-летний мальчик погиб от ножевого ранения.

Также OBOZ.UA сообщал, в Харькове произошла трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!