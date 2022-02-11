На Ривненщине сотрудники СБУ ранили копателей янтаря: ГБР начало расследование. Фото и видео

Ольга Липич
Расследования
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На Ривненщине сотрудники СБУ ранили копателей янтаря: ГБР начало расследование. Фото и видео

В Ривненской области сотрудники Службы безопасности Украины открыли стрельбу по нелегальным копателям янтаря. Правоохранители заподозрили их в незаконной добыче и хотели проверить эту информацию.

Копатели со своей стороны начали сопротивляться и устроили драку. Правомерность действий сотрудников службы теперь будут проверять в Государственном бюро расследований, сообщили в пресс-службе ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Столкновение между местными жителями и СБУ произошло 10 февраля в районе села Ельное (Сарнинский район). Как сообщается, копатели при схватке применяли бензопилы, ножи и топоры, а правоохранители начали стрелять из огнестрельного оружия.

Видео дня
Инцидент произошел в селе Ельное
Сотрудники СБУ начали стрельбу

В больницы попали пять человек, их госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один человек получил ранение плеча, а еще четыре человека – ранения ног.

Копачи применяли ножи и топоры

Как отметили в пресс-службе ГБР, предварительная квалификация случившегося – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Если вина будет доказана, подозреваемым может грозить от трех до восьми лет тюрьмы.

Инцидент будут проверяться в ГБР
Инцидент будут проверяться в ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни правоохранители поймали банду из 10 человек, незаконно перерабатывавших янтарь. Они наладили схему и продавали в Объединенные Арабские Эмираты.

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