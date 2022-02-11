На Ривненщине сотрудники СБУ ранили копателей янтаря: ГБР начало расследование. Фото и видео

В Ривненской области сотрудники Службы безопасности Украины открыли стрельбу по нелегальным копателям янтаря. Правоохранители заподозрили их в незаконной добыче и хотели проверить эту информацию.

Копатели со своей стороны начали сопротивляться и устроили драку. Правомерность действий сотрудников службы теперь будут проверять в Государственном бюро расследований, сообщили в пресс-службе ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Столкновение между местными жителями и СБУ произошло 10 февраля в районе села Ельное (Сарнинский район). Как сообщается, копатели при схватке применяли бензопилы, ножи и топоры, а правоохранители начали стрелять из огнестрельного оружия.

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В больницы попали пять человек, их госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один человек получил ранение плеча, а еще четыре человека – ранения ног.

Как отметили в пресс-службе ГБР, предварительная квалификация случившегося – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Если вина будет доказана, подозреваемым может грозить от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни правоохранители поймали банду из 10 человек, незаконно перерабатывавших янтарь. Они наладили схему и продавали в Объединенные Арабские Эмираты.