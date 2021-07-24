Украинцы организовали схему переробки и сбыта янтаря в ОАЭ: правоохранители озвучили детали

На Волыни правоохранители поймали банду из 10 человек, которые незаконно перерабатывали янтарь. Они наладили схему и продавали его в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли 300 килограмм янтаря и оборудование почти на один миллион гривен, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все подозреваемые – жители Волынской и Ривненской областей. Полицейские ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые они оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях нашли обработанный и необработанный янтарь различной фракции, готовые изделия из камня, специальные станки, а также пистолет и денежные средства.

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Правоохранители установили, что банду создал и наладил преступные схемы 34-летний мужчина из Ковеля. Он финансировал деятельность, платил деньги участникам группы.

Готовые изделия из янтаря переправляли в Польшу, откуда они попадали в ОАЭ, где его и сбывали. Все это происходило вне таможенного контроля. Заработанные деньги фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Всем злоумышленникам вскоре объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине правоохранители начали масштабный рейд по северным районам области из-за незаконной добычи янтаря. Ранее "черные копатели" янтаря устроили в Ривненской области разборки с СБУ.