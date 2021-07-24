На Ривненщине парикмахер 'сняла скальп' с девушки при окрашивании. Фото 18+

В Сарнах Ривненской области 18-летняя Анастасия Котик получила серьезный ожог теменной части головы после проведения процедуры окрашивания. Парикмахер оказалась самоучкой, но об этом пострадавшая узнала только после получения травмы.

Как рассказала мать Анастасии Оксана Котик журналистам местного издания "Сарны News", ее дочь договорилась о мелировании с мастером, которого той посоветовала подруга. Процедура окрашивания проходила на дому.

"Через несколько минут после нанесения краски дочь ощутила дискомфорт и жжение, сказала об этом парикмахеру. Та ответила, что при мелировании это нормально и попросила просто потерпеть. Потом у Насти начала болеть голова и она попросила смыть краску. Но мастер предпочла сначала докрасить нижние пряди, при этом она заметила, что ей тоже жжет пальцы", – пояснила женщина.

Она добавила, что инцидент произошел еще 24 июня, но матери Настя о случившемся рассказала только 28 числа после серьезного выпадения волос и острой необходимости обратиться к врачам.

"Семейный врач выписал направление в ожоговое отделение Ривненской больницы. Там нам диагностировали ожог III степени. Травматолог нам сразу сказала обратиться в полицию, но я решила сначала поговорить с парикмахером, который такое совершил с моей дочерью", – продолжила Оксана.

Та сразу призналась, что она самоучка и оказывала услуги по стрижке и окраске только своим родственникам. Она попросила не писать заявления в правоохранительные органы, а пообещала, что будет оказывать материальную поддержку на протяжении всего лечения Насти Котик.

Осторожно, фото 18+

Однако свое обещание она не сдержала, а все сообщения, которые ее связывали с пострадавшей девушкой, стерла. Теперь переписка Насти с парикмахером состоит только из исходящих сообщений.

Мастер-самоучка наотрез отказывается от того факта, что делала роковое мелирование и отрицает свое знакомство с семьей Котиков. Журналистам она также не дает комментариев.

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