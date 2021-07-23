В Харькове пациентке ампутировали грудь без ее согласия: женщина требует компенсации в 5 млн грн

Харьковчанка Елена Карманова осталась без правой груди после хирургической операции, во время которой врачи должны были извлечь только крохотную часть молочной железы. В дальнейшем образец ткани должны были проверить на наличие рака.

Как рассказала сама пострадавшая в сюжете канала "Украина 24", три года назад врачи харьковской больницы заподозрили у нее злокачественную опухоль. Чтобы наверняка определиться с диагнозом, они предложили ей пройти несложную операцию по извлечению кусочка ткани молочной железы для гистологической проверки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", – пояснила Елена.

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В самом медучреждении утверждают, что пациентка получила четко поставленный диагноз, которому она до сих пор не верит. При проведении операции по удалению молочной железы, единственной ошибкой было то, что хирург не сделал об этом официальной записи.

Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Между тем Елена Карманова намерена через суд получить и возмещение морального ущерба – 5 миллионов гривен. За эти деньги женщина надеется поставить имплант груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре подросток умер во время офтальмологической операции. В ходе проведения хирургического вмешательства у парня произошла остановка сердца.