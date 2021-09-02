На Ривненщине мужчина облил племянника бензином и поджег: в полиции раскрыли детали трагедии. Фото и видео

В селе Оженин Ривненской области местный житель во время конфликта поджег своего 31-летнего племянника. Пострадавшего с многочисленными ожогами госпитализировали в облбольницу, его состояние было тяжелым.

Виновника задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания, свою вину он отрицал. За покушение на убийство ему может грозить пожизненное лишение свободы, сообщили в полиции Ривненщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Трагический инцидент произошел 1 сентября в доме, где живут 69-летний подозреваемый с родственником. Около 14:00 между ними возникла бытовая ссора – племянник якобы не помогал дяде по хозяйству и злоупотреблял алкоголем. Тогда нетрезвый пенсионер взял канистру с бензином, вылил на родственника, который лежал на кровати, и поджег.

Весь в огне пострадавший выбежал из дома и побежал за помощью к соседям. А его дядя в это время тушил пожар в помещении.

"В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы поджога, а в доме – обгоревшие одежда потерпевшего и предметы на кровати. Установлено, что совершению преступления предшествовали длительные конфликты. 69-летнего жителя села Оженин задержали по части 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Александр Панасюк.

Результаты осмотра задержанного на состояние алкогольного опьянения показали 1,36 промилле. Отмечается, что ранее в поле зрения полиции пенсионер не попадал.

Однако по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 4 ст. 115. Санкция предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL на Черниговщине 61-летний мужчина попытался себя подожгли из-за отключения газа в его квартире. Правоохранители сумели вовремя предотвратить такое поступка и спасли жителя облцентра.