В Чернигове мужчина пытался поджечь себя и офис облгаза, самосожжение удалось предупредить. Фото

Сотрудники ГУ Национальной полиции на Черниговщине сумели вовремя предотвратить самосожжение жителя областного центра. 61-летний мужчина несколько дней не мог готовить себе еду и подогревать воду для мытья, поскольку у него был отключен газ.

Именно это стало причиной его отчаянного решения. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, он взял с собой бензин, пришел к офису АО "Черниговгаза" и, раздевшись по пояс, начал угрожать сотрудникам, что сейчас подожжет себя и спалит здание.

Испуганные работники вызвали полицию и пытались задержать мужчину от непоправимого поступка уговорами. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, выхватили у черниговца бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью и спички.

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Сейчас ни ему, ни сотрудникам газовой конторы ничего не угрожает. Полиция проводит проверку.

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