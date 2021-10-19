На Ривненщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы: делом занялся суд

В Сарненском районе Ривненской области 28-летний мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней дочери своей сожительницы. С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать ребенка.

Об этом сообщается на сайте Ривненской областной прокуратуры. Следствием установлено, что мужчина действительно летом этого года вступил в половой акт с несовершеннолетней падчерицей.

12 октября злоумышленнику сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины).

13 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове на рынке "Привокзальный" гражданин Азербайбжана 1963 года рождения изнасиловал 13-летнюю девочку. Мужчина предложил малолетней провести уборку в его торговом вагончике. Когда девочка зашла, он повалил ее на пол и изнасиловал.