На Ривненщине молния попала в школу и спровоцировала пожар. Фото

В Ривненкской области около часа ночи 27 июля загорелось помещение Заречненской школы I-III степеней. Предварительно, в здание попала молния, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Учебное заведение находится на улице Центральной в селе Перекалье Заречненской территориальной общины Вараского района. Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на месте пожара работали два дежурных отделения пожарных 13-й государственной пожарно-спасательной части Заречного, а также из села Боровое.

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Кроме этого, дополнительно привлекли пожарную автоцистерну местного лесхоза. Всего в ликвидации ЧП принимали участие 12 спасателей и четыре единицы техники.

Огонь бушевал на кровле школы. Спасатели, параллельно с тушением пожара, провели эвакуацию имущества и оборудования из кабинетов и помещений учебного заведения. Помогали им в этом местные жители.

Возгорание было локализовано в 02:25, а уже в пять утра ликвидировано. Огонь уничтожил 360 кв. м перекрытия школы.

Вероятной причиной пожара называют разряд молнии, а окончательная и размер убытков будут установлены позже.

Напомним: 22 апреля возле села Сновидовичи на Ривненщине двое сельчан получили ожоги в результате удара молнии. Пострадавшие – мужчина 31 года и 15-летний подросток.

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