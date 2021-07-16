На Закарпатье молния попала в базу отдыха, произошел пожар. Фото

В четверг, 15 июля, в селе Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области загорелось здание базы отдыха. Причиной пожара стала молния, которая ударила в телевизионную антенну на крыше.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Закарпатской области в Telegram, первым пламя обнаружил охранник. Он немедленно вызвал пожарных, поскольку огонь перекинулся на деревянные конструкции, расположенные во дворе базы.

Несмотря на то, что пожар начался около 22:00, спасателям удалось полностью потушить его лишь к 04:00 утра. Пламя нанесло серьезный ущерб владельцам, поскольку целиком уничтожило кровлю, второй этаж самого отеля и верхний этаж служебного корпуса.

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Информации о пострадавших нет.

Нацполиция продолжает мероприятия по определению суммы убытков и причин, по которым пожар так стремительно распространился по территории комплекса.

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