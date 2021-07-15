На Ривненщине грабители, отобравшие 800 тысяч, прикинулись отдыхающими на пляже. Фото и видео

В Ривненской области произошло вооруженное ограбление. У двоих жителей Львова отобрали 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что злоумышленники скрылись на внедорожнике, а затем прикинулись отдыхающими (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал глава Нацполиции Ривнещины Алексей Камишанский, двое мужчин привезли в Дубно строительные материалы. Заказчик вместе с подельниками вместо расчета наставили на них пистолеты и забрали деньги. Затем пострадавших связали.

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Злоумышленники уехали на внедорожнике. Когда правоохранители нашли их в городе Ривне, то они попытались скрыться, едва не сбив патрульного. Авто они бросили в посадке, а сами пошли на берег озера, разделись и прикинулись отдыхающими.

Патрульные все равно опознали подозреваемых и задержали.

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