На Ривненщине грабители, отобравшие 800 тысяч, прикинулись отдыхающими на пляже. Фото и видео
В Ривненской области произошло вооруженное ограбление. У двоих жителей Львова отобрали 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что злоумышленники скрылись на внедорожнике, а затем прикинулись отдыхающими (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как рассказал глава Нацполиции Ривнещины Алексей Камишанский, двое мужчин привезли в Дубно строительные материалы. Заказчик вместе с подельниками вместо расчета наставили на них пистолеты и забрали деньги. Затем пострадавших связали.
Злоумышленники уехали на внедорожнике. Когда правоохранители нашли их в городе Ривне, то они попытались скрыться, едва не сбив патрульного. Авто они бросили в посадке, а сами пошли на берег озера, разделись и прикинулись отдыхающими.
Патрульные все равно опознали подозреваемых и задержали.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого серьезно пострадал владелец жилья. Грабитель ворвался в квартиру и напал на человека.