На Прикарпатье убили криминального авторитета: нашли застреленным в кресле стоматолога – СМИ

В понедельник, 14 февраля, в городе Яремче Ивано-Франковской области в стоматологическом кабинете убили мужчину. Неизвестный злоумышленник забежал в помещение и несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся.

Об этом проинформировали на странице ГУ НП в Ивано-Франковской области в Facebook. В то же время местное издание "Галицкий корреспондент" пишет, что убитого звали Игорь Дутка – он был криминальным авторитетом, известным по прозвищу "Сухой".

В полиции сообщили, что врач-стоматолог, ставший свидетелем расстрела пациента, обратился к правоохранителям в 18:45. На место прибыли медики, однако раненый скончался, когда ему оказывали первую помощь.

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По вызову в стоматологию прибыли криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа. Полицейские выясняли все обстоятельства расстрела человека.

Для розыска злоумышленника на Прикарпатье была объявлена специальная полицейская операция. Чтобы оперативно найти стрелка, задействовали все оперативные службы и наряды полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области 13 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли стрельбу в кафе. В результате погибли двое мужчин – боец Национальной гвардии и гражданский.