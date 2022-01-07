На Прикарпатье автомобиль влетел в крышу жилого дома. Фото

В Ивано-Франковской области легковушка влетел в крышу жилого дома. Спасатели достали из автомобиля женщину, которая была за рулем.

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился 7 января около 12:40 в селе Соколовка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным спасателей, автомобиль съехал с дороги и врезался в крышу жилого дома. Из машины достали женщину и передали ее медикам.

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О том, в каком она состоянии, не уточняется.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области квадроцикл врезался в бетонный столб. Водитель транспортного средства погиб.