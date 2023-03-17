В Киеве внедорожник на пешеходном переходе сбил насмерть пенсионерку. Фото

В Деснянском районе Киева в четверг, 16 марта, внедорожник на скорости сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Событие произошло на пересечении проспекта Червоной Калины с улицей Архитектора Николаева.

"Предварительно было установлено, что двигаясь по проезжей части водитель автомобиля Nissan, 1955 года рождения, сбил женщину, 1943 года рождения. Она пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу", – рассказали в полиции.

Медики забрали пострадавшую с места происшествия в тяжелом состоянии, но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Еще один пешеход успел спастись, телесных повреждений не получил. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

По факту ДТП, в результате которого погибла женщина, открыто уголовное производство. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, вблизи села Гоголев Киевской области в среду, 8 марта, легковой автомобиль на скорости съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Калиновка Киевской области легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм последний скончался на месте ДТП.

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