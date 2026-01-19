На Прикарпатье поезд протаранил авто: среди пострадавших – ребенок. Фото

На Ивано-Франковщине произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на железнодорожном переезде. В результате аварии пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, среди которых — ребенок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробности сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Что известно

Отмечается, что ДТП произошло на железнодорожном переезде в городе Городенка. Сообщение о чрезвычайном происшествии с участием автомобиля ВАЗ 2108, под управлением 63-летнего водителя, и пассажирского поезда сообщением "Киев – Ясень", поступило в полицию 19 января в 08:40.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и медики. В автомобиле на момент аварии находились четыре человека.

"В результате столкновения травмированы три пассажира – 1944, 1952 и 2020 годов рождения. Всех пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а также быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов.

Напомним, накануне в Винницкой области на железной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что электропоезд сообщением "Киев – Каменец-Подольский" совершил наезд на человека, который находился на пути и двигался навстречу поезду. В результате наезда поезда погиб 71-летний мужчина.

Как писал OBOZ.UA, в Одесской области вечером 1 января автомобиль Skoda влетел в столб, после чего загорелся. Двое пассажиров и водитель, которые находились внутри, погибли.

