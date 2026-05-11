На Прикарпатье мужчина угрожал медикам и бросался с ножом на правоохранителей: полицейские применили оружие

В Ивано-Франковской области полицейские применили табельное оружие при задержании мужчины, который угрожал медикам и напал на правоохранителей с ножом. Инцидент произошел вечером 10 мая в одном из населенных пунктов Косовского района.

Нападавшего ранили и госпитализировали, открыто уголовное производство. Об этом сообщает kurs.

Происшествие произошло около 22:00 в селе Средний Березов Косовского района. На спецлинию "102" обратились работники скорой медицинской помощи, сообщив об агрессивном мужчине, который угрожал им физической расправой.

На место вызова оперативно прибыли сотрудники Косовского районного отдела полиции. Возле дома они обнаружили мужчину, который имел при себе нож и вел себя агрессивно.

Правоохранители пытались урегулировать ситуацию мирным путем – неоднократно требовали прекратить противоправные действия и предупреждали о возможных последствиях. Однако мужчина не реагировал на законные требования.

Впоследствии он внезапно бросился с ножом на одного из полицейских, создав непосредственную угрозу жизни и здоровью правоохранителя.

В соответствии с законодательством, полицейский совершил предупредительный выстрел вверх. Однако это не остановило нападающего – он продолжил движение в сторону правоохранителя с ножом.

Для предотвращения нападения работник полиции применил табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину в ногу. После этого его удалось задержать.

Медики оказали раненому необходимую помощь и госпитализировали его в лечебное учреждение. По предварительным данным, задержанный – 29-летний житель Тлумацкого района, военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть.

Также установлено, что мужчина приехал в гости к знакомой и находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и криминалисты. По факту нападения на милиционера следователи открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

