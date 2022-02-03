На Прикарпатье контрабандисты бросили в поле 'кукурузник', на котором могли перевозить сигареты. Фото и видео

Пограничники в Ивано-Франковской области обнаружили самолет АН-2 "кукурузник", который незаконно пересекал границу. Предполагается, что на нем могли контрабандным путем переправлять сигареты.

Борт был найден в поле на окраине села Серафинцы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники установили, что самолет минимум дважды пересекал украинско-румынскую границу. Целью контрабандистов могла быть незаконная перевозка табачных изделий.

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В то же время у самолета нет регистрационных знаков и кому он принадлежит, пока неизвестно.

Правонарушение, совершенное владельцами борта, подпадают под статью 334 (нарушение правил международных полетов) и статью 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Материалы переданы ГУНП в Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской области в горах был обнаружен вертолет. На борту тогда нашли пачки сигарет, также не исключено, что его могли использовать для переправки нелегалов.