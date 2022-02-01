Доставка контрабанды классом 'Люкс': на Закарпатье обнаружили вертолет, незаконно пересекавший границу. Фото и видео

В Закарпатской области пограничники нашли вертолет Aérospatiale Alouette III. В нем обнаружили контрабандные товары.

Об этом 1 февраля сообщается на сайте Государственной пограничной службы. В ведомстве не исключают, что борт, стоимостью более 150 тысяч долларов, могли использовать для транспортировки нелегалов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ обнаружили вертолет в Хустском районе. Злоумышленники оставили его в горной труднодоступной местности.

В кабине были обнаружены пачки с сигаретами. Правоохранители подозревают, что на вертолете перевозили нелегальных мигрантов в соседние с Украиной страны.

Причастных к преступной деятельности разыскивают, борт взят под охрану.

Начато расследование по статье 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года украинца оштрафовали на 26 миллионов гривен. Он пытался вывезти в Польшу чемоданы с наличными и золотом под видом дипломатической службы.