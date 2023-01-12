На Прикарпатье арестовали поклонницу ''русского мира'', которая оправдывала агрессию РФ и пропагандировала оккупацию Украины. Фото

На Прикарпатье правоохранители задержали женщину, которая в сети оправдывала военную агрессию РФ и пропагандировала оккупацию Украины. Поклонница "русского мира" взята под стражу, теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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Об этом 12 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, с апреля 2022 года жительница Ивано-Франковской области на своих страницах в запрещенной соцсети распространяла материалы с поддержкой агрессии РФ и оправдывала оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Она распространяла призывы к прекращению существования Украины как самостоятельного государства, а также публиковала пропагандистские видео из захваченных городов якобы как из "освобожденных".

Нарушительница закона была задержана. При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры ей сообщили о подозрении. Также избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Женщине инкриминируют поддержку действий оккупантов и призывы к свержению конституционного строя в Украине, распространение материалов с оправданием и признанием правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без, санкция второй – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

Досудебным расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ сообщила о подозрении депутату российской госдумы, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали" в Мариуполе. Адам Делимханов входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.