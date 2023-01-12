СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, командовавшему кадыровцами во время штурма ''Азовстали''

Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова, который причастен к захвату Мариуполя. Чиновник руководил отрядом росгвардейцев и кадыровцев.

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Они активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Делимханов входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно по указанию Кадырова в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области. Там возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике.

С февраля по май 2022 года под командованием российского чиновника кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны Украины на восточном фронте. Они причастны к штурму "Азовстали".

Сам российский депутат распространял через собственный Telegram-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Адаму Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменении границ территории и государственной границы Украины);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению российского депутата к ответственности.

Расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Что известно об Адаме Делимханове?

Адам Султанович Делимханов – 53-летний двоюродный брат Кадырова. В начале 1990-х был поставщиком и торговал автомобилями. Во времена Ичкерии, по данным СМИ, возил полевого командира Салмана Радуева. С началом второй чеченской войны перешел на сторону Москвы, работал в Службе безопасности первого президента пророссийской Чечни Ахмата Кадырова.

В 2007 году Делимханова впервые избрали в Госдуму. С того времени он представляет Чечню в нижней палате российского парламента.

Некоторое время "красная карточка" Делимханова находилась в базе Интерпола по запросу полиции ОАЭ. В то же время официальный представитель организации в России заявил, что на территории страны депутата "Единой России" не будут арестовывать, поскольку у российских силовиков к нему претензий нет.

По данным совместного расследования "Медиазоны" и The Scanner Project, Делимханов был среди тех, с кем осужденные за убийство российского оппозиционера Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до преступления, в тот же день и сразу после него.

В 2022 году кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о награждении Делимханова высшей наградой страны – "Золотой Звездой Героя России".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переброске в Украину своих "элитных подразделений" во главе с Делимхановым. Это произошло после того, как оккупанты сбежали с занимаемых территорий в Харьковской области.

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