На Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух девушек: в полиции раскрыли подробности. Фото

На территории села Гута Ивано-Франковской области 2 сентября несовершеннолетний мотоциклист сбил девочек-подростков. В результате ДТП пострадали трое человек.

Как рассказали в областном управлении полиции Ивано-Франковской области, авария произошла около 14 часов. Виновником ДТП оказался 16-летний подросток, который не справился с управлением мотоцикла Musstang.

По предварительной информации водитель мотоцикла ехал слишком быстро и не снизил скорость, когда проезжал закругленный участок дороги. Из-за этого он выехал с дороги и врезался в двоих 16-летних девочек, которые в это время шли вдоль трассы. Третья девочка успела отскочить в сторону. Ее не травмировало.

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Медикам, которые приехали на место ДТП, пришлось госпитализировать водителя мотоцикла и двоих пострадавших. В сообщении отмечено, что девочки-пешеходы пребывают в состоянии средней тяжести, а водитель транспортного средства Musstang находится в тяжелом состоянии. Врачи взяли ее кровь на анализ наличия в ней алкоголя.

Правоохранители уточнили, что у него не было водительских прав.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции". Статья предусматривает наказание штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Украине произошло несколько резонансных ДТП.