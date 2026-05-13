На Полтавщине женщина совершала над дочерью сексуальное насилие и изготавливала порнографию: что решил суд

На Полтавщине приговор получила 26-летняя женщина за сексуальное насилие над собственной шестилетней дочерью и изготовление детской порнографии. Суд назначил ей девять лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что ребенок теперь проживает с тетей.

Женщину признали виновной в сексуальном насилии над ребенком

Следствие установило, что в январе 2025 года женщина совершала насилие в отношении собственной дочери у них дома. Свои преступные действия она фиксировала на мобильный телефон. Один из записанных видеороликов она опубликовала в анонимном интернет-сообществе.

В телефоне осужденной нашли и другие видео с детской порнографией, которые она загрузила из интернета.

Женщину признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 4 статьи 153 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет)

- части 1, 3 статьи 301-1 (умышленное изготовление, приобретение и хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения).

Фигурантке назначили наказание в виде девяти лет заключения. Суд также запретил осужденной в течение двух лет занимать должности, связанные с работой с детьми.

Женщина полностью признала свою вину в преступлениях в отношении дочери. Теперь шестилетняя девочка проживает с родной тетей.

После того как приговор вступит в силу, сведения о женщине внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

