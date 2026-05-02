Насиловал детей в течение 15 лет: в Виннице задержали основателя христианского реабилитационного центра. Фото

В Виннице правоохранители задержали 66-летнего основателя частного христианского реабилитационного центра. По данным следствия, мужчина в течение 15 лет совершал сексуальное насилие над воспитанницами.

Видео дня

По состоянию на момент публикации известно о по меньшей мере 10 пострадавших девушках, которым на тот момент было от 7 до 14 лет. Правоохранители продолжают поиск других возможных жертв. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подробности дела

По данным следствия, в 2006 году задержанный создал заведение для помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Пользуясь статусом воспитателя и доверием детей, он совершал преступления непосредственно на территории центра.

"Из каждой группы, которая систематически собиралась на базе заведения и насчитывала от 25 до 50 детей, мужчина выбирал жертв среди девушек. Далее использовал доверие к нему как к воспитателю, намеренно оставался с ребенком наедине и совершал насильственные действия. Местом преступлений становился практически каждый уголок центра: кабинет, комнаты, котельная, туалет и даже выездной отдых на природе", – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Кроме того, злоумышленник запугивал воспитанников и давил на них, чтобы дети не рассказывали о содеянном. Его преступления годами скрывались, пока в 2021 году мать одной из пострадавших не обратилась в полицию, узнав о надругательстве над своей 13-летней дочерью. Следственные действия продолжались пять лет.

По состоянию на момент публикации, основателю заведения сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия и развращении малолетних (ч. 4 ст. 153, ч. 1, 2 ст. 156 УКУ). Его взяли под стражу без права внесения залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!