На Полтавщине вспыхнул пожар на АЗС: микроавтобус въехал в газовую емкость. Фото и видео

В городе Кременчуг Полтавской области микроавтобус въехал в газовую емкость на территории АЗС "Мотто". В результате транспортное средство и цистерна загорелись.

ЧП произошло в воскресенье, 16 января в 22:00, сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале. К тушению пожара привлекли 28 человек и 8 единиц техники (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Наблюдается открытое горение газового модуля (5 м. куб.) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправкой нет. Работают водяные стволы для тушения и защиты. Противопожарное водоснабжение находится в 350 м от места пожара", – сказано в сообщении.

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Информация о пострадавших состоянием на 23:30 не поступало.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Полтавщине неизвестные бросили в дом депутата городского совета бутылку с зажигательной смесью. На записи камер видеонаблюдения попали двое злоумышленников.