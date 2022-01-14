На Полтавщине в дом депутата бросили бутылку с зажигательной смесью, вспыхнул пожар

В пятницу, 14 января, неизвестные разбили стекло окна и бросили в дом депутата Полтавского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Евгения Момота бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел рано утром около 05:30.

По предварительным данным огнем повреждена мебель и интерьер помещения. Из людей в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Петровка Полтавского района. В бутылке, которую в дом забросили неизвестные, была легковоспламеняющаяся жидкость. Отметим, что возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких минут.

Примечательно, что на сайте партии ОПЗЖ в декабре сообщалось, что Евгения Момота и еще одного депутата Полтавского горсовета планируют лишить мандатов за саботаж, сотрудничество с политическими оппонентами и решение личных вопросов при помощи мандата.

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