На Полтавщине в больницу попал 14-летний подросток: его три дня избивал отец – СМИ

В Полтавской области 14-летний подросток попал в больницу с многочисленными травмами. По предварительным данным, накануне парня в течение трех дней избивал собственный отец.

Как сообщает издание "Кременчук.Today", пострадавшего госпитализировали ночью в детскую больницу Кременчуга из села Веселая Долина. Медики диагностировали у ребенка многочисленные следы от избиений.

В дальнейшем выяснилось, что 14-летнего парня в течение трех дней избивал отец. Сейчас молодой человек находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.

В свою очередь издание "Кременчук Оперативный" пишет, что мама пострадавшего мальчика подала жалобу о домашнем насилии. В настоящее время ювенальная полиция проводит проверку по данному факту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Синельниковского района на Днепропетровщине мужчина жестоко избил собственную дочь. От сильных травм потерпевшая 4-летняя девочка скончалась через неделю.

Напомним, в Днепре ранее судимый мужчина избил свою сожительницу, которая на рука держала двухмесячного ребенка. Малыш упал на пол, у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кисты и ушибы.

Кроме этого, в Бердичевском районе на Житомирщине отчим избил девочку 8 лет. Инцидент произошел, когда мать ребенка находилась в больнице после избиения сожителем.