На Полтавщине столкнулись Audi и грузовик: погиб 21-летний водитель легковушки. Фото

На Полтавщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой водитель легковушки. ДТП произошло 14 сентября около 22:30 на 151-м километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский, недалеко от города Пирятин Лубенского района.

Об этом сообщили в Нацполиции. По предварительной информации, автомобиль Audi под управлением 21-летнего водителя столкнулся с грузовиком Daf, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате удара водитель легковушки получил смертельные травмы.

Следователи Полтавщины начали досудебное расследование. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к смерти человека.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

