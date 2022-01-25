На Полтавщине при странных обстоятельствах погибли двое мужчин: нашли с огнестрельными ранениями

В Кременчугском районе Полтавской области нашли мертвыми двух мужчин 35 и 39 лет. У обоих были ранения, характерные выстрелам из огнестрельного оружия.

Инцидент произошел 23 января в поселке Семеновка. О нем в полицию около 23:00 воскресенья известила местная жительница, передает пресс-служба ГУНП в регионе.

Отмечается, что заявительницей была 74-летняя женщина. Она сообщила о гибели сына, предположив, что он мог покончить с собой.

В то же время в доме правоохранители увидели тела двух 35-39-летних мужчин с телесными повреждениями как будто бы от выстрела. Рядом лежали два охотничьих ружья на патроны от гильз.

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Эти вещественные доказательства из помещения изъяли и направили на экспертизу. По факту смерти сельчан начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В деле продолжаются следственные действия. Все детали и обстоятельства выясняются, отметил врио начальника Кременчугского райуправления полиции Александр Холондович.

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