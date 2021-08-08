На Полтавщине обнаружили мертвым 22-летнего парня: выяснились детали трагедии. Фото

В городе Горишние Плавни на Полтавщине утром 7 августа нашли мертвым и с признаками избиения молодого человека, лежащего в кустах. Погибшим оказался 22-летний местный житель.

Его в районе набережной по улице Конституции около 06:00 в субботу увидел прохожий и вызвал полицию. Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места происшествия (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В соцсетях написали, что в ночь с 6 на 7 августа недалеко от развлекательного заведения в городе была драка, во время которой парень получил многочисленные травмы и скончался. Отмечалось, якобы и оперативники выяснили, что у него возник конфликт с компанией молодежи.

"В течение дня следователи установили двух 17-летних местных, которых обоснованно подозревают в причинении потерпевшему телесных повреждений. Вещественные доказательства изъяты. Третий из этой компании сейчас в бегах, его активно ищут", – говорится в сообщении.

При этом на сайте ГУНП в Полтавской области об этом не уточняется. Отмечается лишь, что следственно-оперативная группа полиции, которая работала на месте происшествия, установила личность погибшего – местный житель 1999 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

В полиции попросили всех, кому известна какая-либо информация об обстоятельствах этого события, сообщить ее. С такой же просьбой обратились и к водителям, которые в промежуток времени с 00:00 до 02:00 7 августа двигались в районе улицы Конституции возле дома 26 или вблизи развлекательного заведения, сообщить по телефонам: (096) 288-63-45, (063) 377-77-64, (097) 900-72-98 или 102.

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