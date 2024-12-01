На Полтавщине нашли мертвой пропавшую 9-летнюю девочку: тело обнаружили в водоеме

В субботу, 30 ноября, в Решетиловке Полтавской области пропала 9-летняя девочка. Найти ребенка удалось уже без признаков жизни в местном водоеме.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области. Информация от родственников об исчезновении девочки поступила правоохранителям около 17:00.

"На поиски ребенка сразу ориентировали личный состав территориального подразделения полиции и общественность. В ходе поисковых мероприятий ребенка обнаружили в местном водоеме. К сожалению, без признаков жизни. На данный момент причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа полиции", – сказано в сообщении.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, тело девочки направили в бюро судмедэкспертизы для выяснения причины смерти.

Также стало известно, что уголовное производство по этому делу возбуждено по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко убил 5-летнего ребенка. После этого он пытался покончить с собой.

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