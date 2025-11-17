На Полтавщине нашли мертвой 13-летнюю девочку

В Кременчуге Полтавской области полиция нашла мертвой тринадцатилетнюю девочку. Тело несовершеннолетней правоохранители обнаружили вблизи недостроя.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Полтавской области. Обстоятельства смерти сейчас выясняют судмедэксперты.

Что известно

Как заявили проавоохранители, сообщение об исчезновении девочки поступило 16 ноября около 22:30 часов. По словам родных, ребенок исчез около 14:00 часов.

Правоохранителям удалось найти ее вблизи недостроя на улице Киевской в Кременчуге. К сожалению, девочка была мертвой. По этому поводу правоохранители в очередной раз обратились к родителям с призывом следить за детьми.

"Постоянно интересуйтесь, с кем они общаются, какие у них предпочтения, как и где они проводят досуг. Старайтесь всегда быть друзьями своим детям. Интересуйтесь их настроением. Больше общайтесь и отдыхайте вместе. Поддерживайте и помогайте детям советами решать текущие проблемы. Относитесь к ним с любовью и пониманием. Помните, что за жизнь и здоровье детей ответственны взрослые", – говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что ребенок мог упасть с высоты. Однако окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

