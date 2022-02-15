На Полтавщине на трассе взорвался бензовоз, есть погибший. Фото

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На Полтавщине в понедельник, 14 февраля, взорвался бензовоз MAN. В результате происшествия погиб водитель грузовика.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Полтавской области. ЧП случилось около 20:00 возле села Бродщина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Прибывшие на место спасатели потушили возникший после взрыва пожар. По предварительным данным, погиб водитель – житель Киевской области 1975 года рождения.

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На обнародованных фото видно, что цистерну разворотило.

По какой причине мог взорваться бензовоз, пока не известно. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате столкновения взорвался бензовоз. Инцидент произошел в жилом районе, погибли более 140 человек.