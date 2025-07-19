На Полтавщине грузовой поезд сбил насмерть 2-летнего ребенка

На Полтавщине ребенка 2 лет сбил поезд, из-за чего тот погиб. Трагический инцидент произошел около 19:00 пятницы, 18 июля, в селе Бутенки Белицкой громады.

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Это подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. На сайте ведомства сообщается, что "грузовой поезд смертельно травмировал" малыша. Деталей не уточняется.

"Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа полиции", – заявили правоохранители.

Напомним:

– 10 июля в Житомире на тротуаре возле многоэтажки обнаружили тело ребенка; медики, прибывшие на место, ничем не смогли помочь и констатировали смерть 6-летней девочки. Утром, пока члены семьи еще спали, она выпала из окна четвертого этажа.

– Ранее под Киевом микроавтобус сбил насмерть ребенка. Машина была припаркована на обочине и самовольно начала движение, отметили правоохранители. Мальчик, которому было 9 лет, от полученных травм скончался.

Как писал OBOZ.UA, 6 июля российские оккупационные войска атаковали ударным беспилотником гражданский автомобиль вблизи села Одноробовка Харьковской области. В результате очередного военного преступления РФ погиб 8-летний ребенок.

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