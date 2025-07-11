Пока семья спала: в Житомире 6-летняя девочка выпала из окна и погибла на месте

В Житомире утром 10 июля произошла трагедия. На тротуаре возле многоэтажки обнаружили тело ребенка, медики, прибывшие на место, констатировали смерть девочки.

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Предварительно, 6-летний ребенок утром, пока члены семьи еще спали, выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в полиции Житомирской области

"Сообщение о трагедии поступило в полицию 10 июля около 05:45. Случайный прохожий рассказал, что на тротуаре возле многоэтажки он обнаружил тело ребенка. Возле него находилась москитная сетка, что указывало на вероятное падение из окна. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1 и медики неотложной помощи, которые констатировали смерть девочки", – говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что 6-летний ребенок выпал из открытого окна на 4 этаже многоэтажки. Другие члены семьи в это время еще спали.

Сейчас следователи полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Трагедия в Житомире побудила полицейских в очередной раз напомнить взрослым, что именно они несут ответственность за безопасность детей.

В то же время правоохранители напоминают, что взрослые несут ответственность за безопасность детей. Поэтому чтобы предотвратить несчастные случаи, родителям следует помнить правила безопасности:

ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях, где открыты окна. Рассказывать им об опасности еще с детства.

установить замки, фиксаторы или блокирующие устройства, которые сделают невозможным открытие окна ребенком;

не располагать возле окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, не играть на нем с ребенком и не позволять там сидеть в любое время года;

использовать специальные усиленные москитные сетки или позаботиться об установке защитных решеток на окнах.

Напомним, ранее стало известно, что под Киевом микроавтобус сбил насмерть ребенка. Машина была припаркована на обочине и самовольно начала движение, отметили правоохранители. Мальчик, которому было 9 лет, от полученных травм скончался.

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