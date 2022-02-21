В Полтавской области двух пропавших 9-летних мальчиков обнаружили мертвыми: дети утонули в Днепре

Утром 21 февраля вблизи с. Каменные Потоки Кременчугского района Полтавской области нашли тела двух 9-летних мальчиков. Они утонули в Днепре.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области, пишет "Полтавщина". Об исчезновении детей сообщили вечером 20 февраля.

Во время спасательной операции была обследована прибрежная территория и акватория Днепра на площади 11 га. Детей искали 30 спасателей из личного состава ГСЧС, из которых 5 – водолазы.

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Напомним: ранее на Днепропетровщине нашли тело 6-летнего Ярослава Галата. Мальчик пропал по дороге к бабушке 15 февраля. К его поискам кроме полиции присоединились местные жители, однако только к вечеру рыбаки обнаружили мертвого ребенка в реке в 15 метрах от берега. По словам одной из местных жительниц, путь ребенка проходил по реке.

"Она у нас вроде бы мелкая, через нее опрокинут самодельный мостик. Возможно, он с него упал. Почему – никто пока не знает", – рассказала она.

В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьного перерыва и вдруг провалился. Испуганные дети и случайные прохожие не смогли спасти парня, потому что его затянуло быстрым течением реки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года на водоемах Украины утонул 31 человек, из которых трое – дети. В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик провалился под лед на городском озере. Его спасли местные жители и передали медикам.