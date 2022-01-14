Подросток утонул в реке на школьной перемене: выяснились новые детали трагедии на Волыни. Видео

В Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьной перемены и в один момент провалился.

Испуганные дети и случайные прохожие не смогли спасти парня, так как его унесло быстрое течение реки. Об этом говорится в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что подростки сразу же пытались спасти парня самостоятельно, затем позвали на помощь прохожих. Когда это не привело к результату, они бросились звонить спасателям.

В результате труп ребенка был обнаружен сотрудниками ГСЧС за километр от места трагедии. Примечательно, что происшествие произошло во время школьной перемены. После того как прозвенел звонок и дети вернулись на уроки, никто сразу не сообщил учителям об инциденте.

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В свою очередь Telegram-канал "Новини Луцька та Волині. Конкурент" пишет, что трое школьников, находившихся на реке вместе с погибшим, вернулись на урок. Один из учеников позвонил по телефону и рассказал о событии маме, которая и сообщила учителю.

Напомним, ребенка подняли из воды в среду, 12 января. К операции были привлечены сотрудники Владимир-Волынского райуправления ГУ ГСЧС в Волынской области. Они спустили на воду лодку, приблизились к телу и доставили его на берег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года на водоемах Украины утонул 31 человек, из которых трое – дети.

В Ивано-Франковской области 12-летний летний мальчик провалился под лед на городском озере. Его спасли местные жители и передали медикам.

В Киеве на озере в парке Отрадный чуть не утонула провалившаяся на льду девочка. Спас ребенка неравнодушный прохожий, вытащивший несовершеннолетнюю с помощью стремянки.