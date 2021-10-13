На Полтавщине двое мужчин изнасиловали беременную женщину: один из них полицейский

На Полтавщине в ночь на 12 октября двое мужчин, один из которых является полицейским, совершили жестокое преступление – изнасиловали молодую женщину. По некоторым данным, обиженная женщина была беременной.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Как отмечается об инциденте сообщила сама женщина. Он произошел в Лубенском районе, в селе Чавельча.

Она заявила, что одним из обидчиков был местный участковый офицер полиции. Как отметили в пресс-службе, с 30 сентября он якобы находился на больничном.

Правоохранители сообщили, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, а сотрудники Департамента Главной инспекции Нацполиции – служебное расследование.

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По информации народного депутата VIII созыва Игоря Мосийчука, потерпевшая – жительница села Чевельча С. 1990 года рождения. Она якобы мать-одиночка и беременна вторым ребенком. Как он сообщил на своем канале в Telegram, правоохранитель якобы со своим бывшим коллегой, который ранее работал в уголовном розыске, ворвались в дом женщины, выбив дверь, и изнасиловали ее.

Женщину, как пишет Мосийчук, госпитализировали с кровотечением в больницу. Политик призвал руководство Министерства внутренних дел и Госбюро расследований задержать причастных и наказать их по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщина на 7-й неделе беременности заявила, что ее якобы изнасиловали трое мужчин. После проведенной правоохранителями проверки оказалось, что на самом деле преступления не было, а все это выдумка женщины. Таким образом она хотела отомстить любимому.