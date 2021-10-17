На Полтавщине авто сбило велосипедистку: женщина погибла на месте. Фото

В субботу, 16 октября, в пгт Семеновка Полтавской области водитель автомобиля марки ВАЗ-217030 совершил наезд на 37-летнюю велосипедистку, которая ехала по обочине. От полученных травм женщина скончалась еще до прибытия медиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Полтавской области. Правоохранители устанавливают причины аварии и что могло послужить условием для смертельного инцидента.

Кроме самой женщины на велосипеде, пострадала и случайная свидетельница ДТП. Она получила травмы и была госпитализирована в ближайшее медучреждение.

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По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство, регулируемое ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть). Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Владимире-Волынском произошла трагическая авария, когда водитель буквально вылетел на тротуар, сбил женщину, но сам погиб на месте.