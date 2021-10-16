На Волыни водитель сбил женщину на тротуаре и сам погиб, вылетев из машины. Видео

В воскресенье, 16 октября, во Владимире-Волынском произошла смертельная авария – водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил женщину, а после сам вылетел из машины. В результате мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает "Суспильне". Как рассказала врач центральной оперативной диспетчерской скорой Светлана Ищук, пешеход осталась жива, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Тело водителя обнаружили на территории частного двора, рядом с местом аварии. Мужчина ударился о дорожный знак и погиб от черепно-мозговой травмы еще до приезда медиков.

По предварительным данным, в машине также находился несовершеннолетний парень. Его, по словам врачей, доставили в больницу для осмотра. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, на проспекте Степана Бандеры в Киеве водитель грузовика резко свернул на обочину и совершил наезд на двух пешеходов. Он не убавил скорость и скрылся с места ДТП, не поинтересовавшись состоянием пострадавших.