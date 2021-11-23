На Полтавщине 17-летняя девушка не справилась с управлением авто и устроила ДТП: есть пострадавшие. Фото и видео

В Кременчугском районе на Полтавщине девушка 17 лет села за руль кроссовера Toyota RAV4 и попала в аварию, столкнувшись с деревом. В результате пострадала сама несовершеннолетний водитель, а также трое парней.

Для их спасения потребовалась помощь спасателей. По сообщению ГУ Нацполиции в регионе, ДТП произошло около 19:15 на участке дороги лесного хозяйства в селе Малая Кохновка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"По предварительной информации, 17-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехала за пределы проезжей части и допустила столкновение с деревом. Телесные повреждения разной степени тяжести получила водитель и трое мужчин, 2000, 2002 и 2003 годов рождения", – отмечают правоохранители.

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В пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области уточнили, что двое людей в салоне оказались зажатыми конструкциями поврежденного автомобиля. Спасатели сначала с помощью бензопилы освободили кроссовер от ветки дерева, а затем деблокировали пострадавших и передали их бригаде медиков скорой помощи.

К спасательным работам были привлечены четыре человека из состава 16-й государственной пожарно-спасательной части и одна единица техники.

Издание "Кременчуг Today" добавляет, что 17-летняя девушка, жительница Кременчуга, оказалась в реанимации детской городской больницы. Предварительно у нее диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота и закрытый перелом правой бедренной кости.

О травмах других пострадавших не указывается, но их тоже госпитализировали. Издание, со ссылкой на сообщения в соцсетях, пишет, якобы авария произошла около 19:00 в селе Сосновка (расстояние между ним и Малой Кохановкой – 5,6 км) на дороге к очистным сооружениям.

По факту зарегистрированного ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев этого года на дорогах Полтавской области произошло 3849 аварий, 843 из них – с жертвами и/или пострадавшими. В частности, в этих ДТП 109 человек погибли и 1066 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге бизнесмен на Toyota Land Cruiser 200 сбил насмерть 66-летнюю женщину. Несмотря на то, что имя водителя было известно, полицейские не задержали его и не сообщили о подозрении.