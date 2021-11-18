Бизнесмен издевался над женой и был в розыске: новые детали смертельного ДТП с Land Cruiser на Полтавщине

В Кременчуге на Полтавщине водитель на Toyota Land Cruiser 200 насмерть сбил 66-летнюю местную жительницу. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Имя мужчины, который был за рулем, уже известно, однако правоохранители до сих пор его не задержали и не сообщили о подозрении.

Как удалось выяснить, водитель внедорожника является бизнесменом, который ранее уже попадал в поле зрение правоохранителей за домашнее насилие и даже некоторое время находился в розыске. Теперь же он пытается повлиять на ход следствия, чтобы избежать наказания за совершенную смертельную аварию.

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Авария произошла 15 ноября около 19:00 на пересечении улиц Сумской и Горького: Land Cruiser на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Видео дня

Пострадавшую сразу же доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, ближе к ночи она скончалась. Травмы оказались слишком серьезными. Позже стало известно имя погибшей – 66-летняя уроженка Кременчуга Наталья Голышева.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, медицинская экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв. В полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которые повлекли смерть потерпевшего) УК Украины. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Местные жители в соцсетях сообщали, что на этом пешеходном переходе часто происходят аварии. По их словам, в день трагедии "звук от удара и страшный крик женщины" был слышен на всю улицу.

Стоит отметить еще один момент. На местном Telegram-канале появилось видео, которое якобы было снято за день до трагедии. На нем можно увидеть, как такой же белый Land Cruiser на скорости проезжает пешеходный переход на красный сигнал светофора. Возможно, этот был тот же автомобиль, который сбил женщину.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, за рулем Land Cruiser находился Владимир Вязовский – местный предприниматель, который ведет бизнес сразу в нескольких регионах Украины. Он является директором частного предприятия "ТЕХ-МАШ", уставной фонд которого составляет 7 млн грн.

Ранее Вязовский уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в марте нынешнего года жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко обвинила его в домашнем насилии. Женщина сообщила, что после расставания с Владимиром он оставил ей с детьми свой дом, но постоянно издевался над ними.

"Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми – психологически. Он избивал меня много раз при детях... Полтора года человек избивал меня, угрожал расправой, угрожал, что вывезет по кускам в мусорных мешках", – писала тогда Плохотниченко в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина ворвался в спальню и на глазах у детей схватил женщину за волосы, после чего потащил в другую комнату. При этом испуганные дети кричали и умоляли отца не трогать их маму.

Осторожно, на видео – сцена насилия!

После огласки в СМИ делом вплотную занялись правоохранители и было открыто уголовное производство по статье 126-1 (домашнее насилие) УК Украины.

Затем Вязовский исчез. Некоторое время он официально был в розыске как человек, который скрывается от органов досудебного расследования.

Но потом его сняли с розыска. Сейчас дело о домашнем насилии находится в суде.

По информации OBOZREVATEL, на данный момент Вязовский находится на свободе и ему все еще не сообщили о подозрении, ведь сперва должны провести необходимые экспертизы.

Однако, как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах, бизнесмен уже пытается повлиять на следствие, чтобы уйти от ответственности. Хотя есть шансы, что дело окажется в суде уже до конца текущего года.

OBOZREVATEL будет следить за тем, как продвигается расследование смертельного ДТП.

Напомним, по официальным данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.