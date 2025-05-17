На Полтавщине 11-летние дети влетели в дерево на квадроцикле. Фото ДТП

В селе Ланна Полтавской области 11-летний мальчик за рулем квадроцикла Mikilon Hardy влетел в дерево. Пострадал он, а также его сверстник-пассажир.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 мая около 18:15, сообщило Главное управление Национальной полиции региона. У двух детей 11 лет тяжелые телесные повреждения; они госпитализированы.

Правоохранители выяснили, что управлял транспортным средством местный житель. Аварию он совершил, вероятно, потеряв управление.

Начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения;

– ст. 287 – допуск к управлению ТС лица, не имеющего соответствующего права.

Полиция Полтавщины напомнила, что лицам, не достигшим 16-летнего возраста, управлять механическими транспортными средствами (в том числе квадроциклами, скутерами и мопедами) запрещено!

В соответствии с п. 2.13. Правил дорожного движения Украины, такое право (речь идет о категории А1, А) может быть предоставлено лицам только с 16-летнего возраста.

В ГУ НП Украины в Полтавской области обратились к родителям:

– не позволяйте детям управлять транспортом, даже в пределах частных территорий – это опасно и несет риск травмирования;

– обеспечивайте пассажиров средствами защиты: шлемами, ремнями безопасности, светоотражающими элементами;

– объясняйте детям правила дорожного движения и собственным примером демонстрируйте ответственность на дороге.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. На месте аварии от полученных травм погибли трое мужчин.

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